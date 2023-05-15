Алексей Текслер представил экспортный потенциал Челябинской области в Казахстане

Главе региона предстоят встречи с властями соседней республики на уровне премьер-министра

Губернатор Алексей Текслер работает с региональной делегацией в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, главе региона предстоит встреча с премьер-министром соседней республики Алиханом Смаиловым. Также пройдут переговоры на уровне министерств и ведомств, а позже состоится встреча с руководством Костанайской области. Пока же визит начался со встречи с российским послом в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным.

Обсуждение отметилось тем, что губернатор представил экспортный потенциал Южного Урала. Алексей Текслер отметил, что Челябинская область после Москвы и Московской области занимает третье место по товарообороту с Казахстаном. Речь шла и о других вопросах сотрудничества нашего региона с соседним государством.

«В прошлом году нам удалось увеличить объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения, и мы нацелены улучшать эти показатели. В Челябинской области на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тысяч граждан Казахстана», — заявил глава региона.

В конце апреля Челябинск принимал делегацию из республики во главе с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым. На встрече подчеркнули, что санкции не помешали снизить объем товарооборота между Челябинской областью и регионами Казахстана. Тогда же стороны обсудили не только экономические взаимоотношения, но и вопросы транспортного сообщения.