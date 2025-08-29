Алексей Текслер представил 5 проектов — призеров конкурса благоустройства России

Каждый из проектов разрабатывали с учетом потребностей жителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился эскизами проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса на благоустройство общественных пространств. В пяти городах Южного Урала общественные зоны получают современный и комфортный вид.

«Каждый из проектов уникален и направлен на создание привлекательной и удобной городской среды для наших жителей. Год от года мы наблюдаем, как наши муниципалитеты становятся лучше и комфортнее. Мы будем продолжать эту работу», — отметил губернатор.

В Снежинске планируется создание «Событийной площади» в парке культуры и отдыха на озере Синара. Этот проект объединит элементы славного прошлого города с современными решениями. Здесь появятся арт-объекты, новые зоны отдыха и современная инфраструктура, что позволит создать целостный и привлекательный облик любимого места отдыха горожан.





Аша также не осталась в стороне — здесь стартует проект «Цветок Урала». Он включает обустройство прогулочной аллеи и нескольких зон с установкой арт-объектов. Улица Мира, где расположены исторические здания, преобразится в современное благоустроенное пространство, гармонично сочетающее историю и современность.





В Симе реализуется проект «Изумрудная лагуна», который создаст новое привлекательное пространство для прогулок и отдыха на берегу Симского пруда. Инфраструктура включает благоустроенный пляж, детскую площадку, лыжероллерную трассу, домики и беседки для барбекю, пирс с арт-объектом, пешеходный мост и сцену для проведения мероприятий.





В Трехгорном проект «Парк поколений» свяжет уже благоустроенные пространства, такие как парк культуры и отдыха и спортивный кластер со стадионом «Труд». Это создаст современный рекреационный маршрут, где жители всех возрастов смогут наслаждаться отдыхом на свежем воздухе и находить занятия по душе.





Наконец, в Южноуральске стартует проект «Новая энергия Ю», который предполагает организацию различных зон для отдыха, спорта и культурных мероприятий в городском парке. Жители смогут пользоваться оздоровительными маршрутами по сосновому бору, игровыми площадками, скейт-парком, воркаут-зоной, сценой для мероприятий, фудкортом и другими общественными пространствами.





Эти проекты нацелены на улучшение качества жизни в городах и создание комфортной городской среды, что продолжает тенденцию к развитию и благоустройству муниципалитетов Южного Урала.