Алексей Текслер предложил учредить новые награды Челябинской области

Удостоенные медалей южноуральцы смогут получить денежные премии

В Законодательное собрание региона внесен проект изменений в закон «О наградах Челябинской области», который не менялся с момента его принятия еще в 2003 году. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, изменения в областном законодательстве инициировал губернатор Алексей Текслер. За 20 лет действия нынешнего закона многое поменялось: появились новые сферы деятельности, где люди активно работают на развитие Южного Урала, например волонтерство и наставничество. Законопроект предполагает появление новых региональных наград.

Предлагается учредить медаль «За заслуги перед Челябинской областью», которая будет иметь три степени. Ею удостоят тех, кто обеспечивает благополучие и рост благосостояния населения региона, за развитие экономики, науки, производства, культуры и искусства, воспитания и образования. Кроме того, награждать этой медалью будут работников из сфер охраны здоровья и окружающей среды, законности и правопорядка, а также благотворителей.

Еще одна новая медаль — «За вклад в развитие Челябинской области». Ее станут присуждать за укрепление дружественных отношений между Челябинской областью и другими регионами, за деятельность по сближению культур народов. Также этой медалью удостоят за работу, которая принесет значимые для региона результаты в сферах государства, политики, экономики, науки и исследований, общественной деятельности и в других направлениях.

Прописаны в законопроекте и новые знаки отличия: «За безупречную службу», «За смелость и отвагу» и «Почетный наставник». За реализацию социальных проектов и поддержку южноуральцев, попавших в трудную жизненную ситуацию, станут вручать знак «За благое дело». Этим же знаком могут удостоить одаренных детей, молодых специалистов, а также тех, кто сохраняет и развивает в области культуру, искусство, спорт, образование и здравоохранение.



Получатели новых наград могут рассчитывать не только на нематериальное признание своих заслуг. Так, к медали «За заслуги перед Челябинской областью» будет положена единовременная премия: за медаль III степени — 30 тысяч рублей, II степени — 40 тысяч рублей, I степени — 50 тысяч рублей. К медали «За вклад в развитие Челябинской области» предполагается премия в 50 тысяч рублей, а за новые знаки отличия — 25 тысяч рублей. Все суммы приведены без учета НДФЛ.