Алексей Текслер предложил сделать регион пилотным для федерального проекта помощи подросткам

Состоялась встреча с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой

Сегодня, 9 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудили вопросы, связанные с защитой детей, семей и традиционных ценностей.

«Большое внимание мы сейчас уделяем реализации программы „Подростки России“. Мы организовали несколько подростковых центров в Челябинске, Миассе, Чебаркуле. В этом месяце откроем подростковый центр в Магнитогорске. В целом, считаю это своевременная инициатива, мы не стали открывать их на базе действующих учреждений, мы создаем новые пространства. И дальше будем активно эту программу реализовывать», — губернатор поблагодарил Марию Львову-Белову за инициативы, направленные на помощь детям.

В частности, губернатор рассказал о том, как реализуется в регионе право детей-сирот на получение жилья::порядка 800-850 квартир ежегодно выделяла область на эти цели. Со следующего года принято решение увеличить финансирование данной статьи на 70 процентов. Кроме того, востребованной мерой стала выдача сертификатов на улучшения жилищных условий для детей-сирот, имеющих свои семьи.

Алексей Текслер отметил, что отдельное направление работы связано с поддержкой детей из семей участников СВО. Регион помогает двум территориям Донецкой Народной Республики — Ясиноватой и Волновахе: восстановлено пять детсадов, три школы, медучреждения. Кроме того, дети из Ясиноватой и Волновахи приезжают в Челябинскую область на оздоровление и на обучение.

Губернатор предложил Марии Львовой-Беловой включить регион в качестве пилотного для реализации стратегической программы уполномоченного «Сопровождение через всю жизнь»: «Работа в рамках программы позволит нам более комплексно реализовывать этот проект».

Мария Львова-Белова поддержала инициативу Алексея Текслера и в свою очередь поблагодарила губернатора за поддержку социально важных инициатив, в том числе за направление «Подростки России».

«Это была инициатива президента. Порой подростки не понимают, как у них будет строиться дальше жизнь, и могут свернуть не туда. Вы — регион с самым большим количеством подростковых центров. У нас прошла здесь „Сила России“ — смена для подростков в конфликте с законом. И методика проведения таких смен ляжет в основу методик для всех регионов на следующий год, так поручил Президент», — отметила Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова отметила Челябинскую область по количеству вакансий по трудоустройству подростков, а также разноплановость этих вакансий.

Уполномоченный по правам ребенка обратила внимание и на успешный и уникальный опыт региона по поддержке детей с РАС и предложила включиться в реализацию еще одного направления: открытия центров дневного пребывания, для которых президент выделил финансирование: «Это продленка для ребят с инвалидностью, туда можно привести на несколько часов ребенка, а мама в это время может занять собой. Я хотела бы вам предложить поддержать проект».



Алексей Текслер поблагодарил детского омбудсмена за такую возможность, отметив востребованность подобных учреждений и выразил готовность к его реализации в регионе.