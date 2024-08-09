Алексей Текслер предложил ряд изменений в Стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Полностью сформулированные предложения внесут президенту до осени

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Совещание провел помощник главы государства Алексей Дюмин.

В ходе заседания Алексей Дюмин рекомендовал Минспорту России проработать вопрос внедрения спорта в реабилитацию ветеранов СВО совместно с профильной комиссией Госсовета. Также он указал на приоритетность исполнения поручений президента по развитию детско-юношеского спорта, в том числе обеспечения занятий спортом детей, в первую очередь, из малообеспеченных семей, а также семей участников СВО на безвозмездной основе.

Алексей Текслер как руководитель рабочей группы по подготовке Совета обозначил в своем докладе ряд предложений по указанным вопросам. В частности, отметил необходимость внесения изменений в Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года для приведения ее в соответствие с указом президента России о национальных целях развития.

Также губернатор считает необходимым отойти от унификации в оценке эффективности работы спортшкол и других подобных организаций.

«Сегодня отсутствует четкое распределение ролей субъектов спорта в рамках достижения национальных целей. Чаще всего применяется единый подход к регулированию деятельности и распределению финансов. Решением здесь может стать внедрение механизма оценки эффективности работы субъектов физической культуры и спорта, исходя из нескольких принципов, таких как массовость, социальная значимость, спортивные результаты, экономический потенциал и другое», — уточнил Алексей Текслер.

Среди других предложений: совершенствование учета организаций, работающих в данной сфере, внедрение единой системы управления средствами, привлекаемыми из бюджетных и внебюджетных источников на реализацию мероприятий, совершенствование механизма взаимодействия общероссийских спортивных федераций с региональными и местными федерациями и другими физкультурно-спортивными организациями.

Помимо этого, Алексей Текслер предложил проработать и нормативно отрегулировать вопрос оказания поддержки занятий спортом и участия в соревнованиях детей из многодетных семей, а также семей участников спецоперации.

До конца августа 2024 года рабочая группа внесет в администрацию президента итоговый проект доклада.