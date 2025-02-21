Алексей Текслер предложил разработать федеральную программу для поддержки межрегиональных перевозок

Также обсуждались меры для недобросовестных перевозчиков

Алексей Текслер предложил разработать федеральную программу для поддержки межрегиональных и межмуниципальных перевозок. Эти и другие вопросы развития транспортной инфраструктуры губернатор Челябинской области обсудил на совещании вместе с уральским полпредом Артемом Жогой, сообщает пресс-служба правительства.

«Учитывая наше приграничное положение и большой пассажиропоток в Казахстан, а также планы по развитию туризма, необходимо разработать специальную программу обновления транспорта для межмуниципальных и международных перевозок. Прошу Минтранс рассмотреть этот вопрос», — сказал губернатор.

Для повышения качества перевозок губернатор предложил ужесточить меры для перевозчиков, которые не выполняют обязательства.

«Нынешние штрафы недостаточно эффективны. Необходимо обсудить с Минтрансом возможность повышения штрафов за повторные и грубые нарушения, не прибегая к чрезмерно жестким санкциям, но обеспечивая более действенный контроль за исполнением контрактов», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер побывали на Челябинском заводе городского электрического транспорта «Синара».