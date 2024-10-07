Алексей Текслер предложил направлять часть доходов от реализации табака в бюджет регионов

Губернатор Челябинской области выступил на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

В Совете Федерации прошли парламентские слушания, посвященные проекту федерального бюджета на этот и два последующих года. Свои предложения по бюджету на заседании озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что федеральный бюджет является инструментом развития страны, он должен быть нацелен на решение задач, поставленных главой государства, и гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, МРОТ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который является председателем Комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», озвучил ряд предложений по совершенствованию межбюджетных отношений.

По мнению Алексея Текслера, в части списания двух третей бюджетных кредитов основные подходы нашли свое отражение в проекте федерального бюджета. При этом Алексей Текслер призвал Совфед как палату регионов обратить внимание на последующие подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти, предостерегая от возможной перегрузки избыточными критериями отбора, что может затормозить работу по проектам.

Ключевое предложение Алексея Текслера касалось сохранения существующих параметров софинансирования расходов регионов из федерального бюджета на реализацию нацпроектов и федпрограмм на предстоящие шесть лет. Алексей Текслер напомнил о том, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента была достигнута договоренность о сохранении существующих подходов к софинансированию. Правительство приняло распоряжение, которое предполагает поддержку всех регионов. Однако, как минимум в отношении отдельных нацпроектов, эти договоренности не соблюдены. В качестве примера Алексей Текслер отметил сокращение финансирования региональных центров «Мой бизнес» и Центров поддержки экспорта.

«Наша позиция — должны соблюдаться утвержденные уровни софинансирования всех национальных проектов и федеральных программ. Мы знаем разговоры про то, что у регионов сейчас есть остатки средств и вроде как они самостоятельно могут справляться. Но это далеко не так. Учитывая текущие и будущие расходы регионов, другие обстоятельства», — отметил Алексей Текслер.

Третье предложение касалось наполняемости региональных бюджетов. Субъектам могло бы помочь право частичного распределения доходов от акцизов на табачные изделия (сегодня они в полном объеме поступают в федеральный бюджет).