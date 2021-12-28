Алексей Текслер предложил главе МИД ускорить получение гражданства иностранными учеными

Речь идет о получивших образование в российских вузах и трудоустроенных в РФ мигрантах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой в поддержку развития науки на первом заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству. Как сообщает пресс-служба главы региона, Текслер предложил ускорить процедуру получения гражданства для иностранных ученых и аспирантов.



«Президент и правительство страны уделяет значительное внимание развитию науки, регионы активно в эту повестку включились. Вопрос у меня практический: речь идет о получении гражданства в ускоренном режиме для иностранных аспирантов, молодых ученых, студентов, которые успешно закончили вузы и трудоустроились. Сейчас есть процедура, которая занимает около трех и более лет. Мне кажется, будет правильно, если мы для таких людей введем ускоренный режим, конечно соблюдая необходимую проверку со стороны спецслужб», — выступил Алексей Текслер.

Глава комиссии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал предложение челябинского губернатора. Инициатива будет детально проработана.

Напомним, что в крупнейших вузах Челябинской области получают образование сотни студентов из-за рубежа. Часть из них действительно остается работать на Южном Урале или в России вообще. Межвузовский кампус в Челябинске также будет создаваться и для повышения привлекательности города и региона среди молодых ученых, в том числе иностранных граждан.