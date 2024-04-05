Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, который получил ножевое ранение после встречи с жителями города Апатиты.
«Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — сказал Алексей Текслер.
На Андрея Чибиса было совершено нападение накануне вечером после встречи с жителями города Апатиты. Губернатору провели операцию. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает правительство Мурманской области.
Нападавшему также оказывается медицинская помощь, так как он был ранен во время задержания. На месте происшествия работают следователи СК.