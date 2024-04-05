Алексей Текслер пожелал скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области

Андрей Чибис получил ножевое ранение

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису, который получил ножевое ранение после встречи с жителями города Апатиты.



«Узнал о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Желаю коллеге скорейшего выздоровления, его семье сил и стойкости. Верю, что Андрей сделает еще много полезного для региона и его жителей», — сказал Алексей Текслер.

На Андрея Чибиса было совершено нападение накануне вечером после встречи с жителями города Апатиты. Губернатору провели операцию. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает правительство Мурманской области.

Нападавшему также оказывается медицинская помощь, так как он был ранен во время задержания. На месте происшествия работают следователи СК.