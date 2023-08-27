Алексей Текслер поздравил южноуральских шахтеров с профессиональным праздником

Горняки обеспечивают необходимым сырьем важнейшие челябинские предприятия

Сегодня, 27 августа, в России отмечается День шахтера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов добывающей промышленности с профессиональным праздником и подчеркнул, что добывающие предприятия были и остаются мощным фундаментом экономики Южного Урала, а челябинские горняки обеспечивают сырьем важнейшие отрасли промышленности региона.

«Сегодня предприятия отрасли активно модернизируются: обновляют оборудование, внедряют современные технологии, реализуют масштабные инвестиционные проекты. Но неизменным остается главное — высокая ответственность и самоотдача горняков, особая шахтерская закалка, преданность выбранной профессии», — сказал губернатор.

По его словам, в Челябинской области работают династии высококлассных специалистов, которые бережно передают свои трудовые шахтерские традиции из поколения в поколение. И всех их объединяет не только родство, но и сила, и мужество, и самоотверженный труд.

Алексей Текслер пожелал горнякам, которые делают уральские подземные богатства достоянием страны, здоровья и новых трудовых достижений.

День шахтера отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа. Праздник был установлен в 1947 году по предложению министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько.