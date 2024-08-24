Алексей Текслер поздравил златоустовцев с 270‑летием города

В городе чтут традиции предков и стремятся к его дальнейшему развитию

Сегодня, 24 августа, жители Златоуста отмечают 270-летие города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с юбилеем малой родины и отметил, что основанный среди красивейших Уральских гор город спустя годы стал одним из важнейших промышленных, образовательных и культурных центров Южного Урала.

«Горожане гордятся своей богатой историей, уникальными традициями мастеров, ратным и трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны. В знак признания выдающегося вклада горожан в Великую Победу Златоусту по праву присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. Его стратегические предприятия и сегодня обеспечивают бесперебойное производство необходимой стране военной и гражданской продукции», — отметил губернатор.

Сегодня город продолжает развиваться благодаря талантливому и трудолюбивому населению. Тут строятся новые общественные пространства и жилые кварталы, качественные дороги, социальные и спортивные объекты, активно развивается туристическая сфера.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал златоустовцам крепкого здоровья, жизненных удач и успехов в добрых начинаниях.