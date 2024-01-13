Алексей Текслер поздравил журналистов с Днем российской печати

Празднику уже более 30 лет

Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских журналистов с праздником. Он отметил, что передовые технологии сделали подачу материалов более быстрой и эмоциональной, при этом суть и предназначение СМИ — рассказывать о важных событиях, помогать людям решать конкретные проблемы и вести важную просветительскую работу — не изменились.

«Журналистская профессия требует эрудиции, внимательности, терпения и полной самоотдачи. В медиасфере Челябинской области трудятся увлеченные, талантливые люди, которые сохраняют лучшие традиции отечественной журналистики — объективность, оперативность, внимание к социально значимым темам», — добавил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил журналистов южноуральских СМИ за добросовестный труд и преданность выбранному делу и пожелал новых интересных медиапроектов и успехов.

День российской печати отмечается с 1992 года. Дата 13 января была выбрана потому, что именно в этот день в 1703 году по указу Петра Великого вышел первый выпуск газеты «Ведомости».