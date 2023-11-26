Алексей Текслер поздравил жительниц Челябинской области с Днем матери

Праздник отмечается с 1998 года

Сегодня, 26 ноября, в России отмечается День матери. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских мам с праздником и отметил, что тепло материнской любви согревает с первых минут жизни и каждая мама защищает своих детей от невзгод, дарит нежность и ласку и, конечно же, дает силы преодолеть препятствия.

«Мама — главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. В этот праздничный день мы говорим особые слова благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям. Искренне признателен вам, уважаемые женщины, за вклад в укрепление института семьи, за ваш неустанный труд, терпение и доброту. Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности — семья, верность, родительский дом»,— сказал Алексей Текслер.

Он пожелал всем матерям, чтобы их дети радовали их своими достижениями, а также здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях.

День матери в России отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине и отметить значение матери в жизни каждого человека.