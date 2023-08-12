Алексей Текслер поздравил жителей Южноуральска с днем рождения города

Населенному пункту исполняется 60 лет

Сегодня, 12 августа, городу Южноуральску в Челябинской области исполняется 60 лет. Губернатор Алексей Текслер поздравил местных жителей и отметил, что Южноуральск прошел солидный путь, несмотря на то, что является одним из самых молодых городов в регионе.

«Обладая высоким экономическим потенциалом, город стал одним из главных центров энергетики нашего региона. Здесь действует целый ряд высокотехнологичных современных предприятий, реализуются значимые инфраструктурные проекты, с поддержкой области продолжается активное строительство жилья, дорог и социальных объектов»,— подчеркнул губернатор.

По его словам, Южноуральск успешно развивается, и все это благодаря местным жителям, их творческому и профессиональному потенциалу, а также любви к малой родине.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях.

История Южноуральска начинается в 1948 году. Тогда неподалеку от реки Увельки начали строить Южноуральскую ГРЭС и образовался небольшой поселок. Статус города Южноуральск получил в 1963 году.