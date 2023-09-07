Алексей Текслер поздравил жителей Юрюзани с днем рождения города

Некогда небольшому рабочему поселку исполняется 265 лет

Сегодня, 7 сентября, городу Юрюзани в Челябинской области исполняется 265 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с праздником и рассказал, что в послевоенные годы город прославился надежными холодильниками «Юрюзань».

В 1758 году на берегу реки Юрюзань построили завод, на котором уральские мастера производили железо и чугун высокого качества. В 1941 году в Юрюзань эвакуировали сотрудников Тульского оружейного завода, и местные жители вместе с тульскими мастерами производили оружие, которое впоследствии помогло внести важный вклад в победу над врагом. В послевоенные годы в городе наладили производство холодильников, качество которых оценили не только южноуральцы, но и жители других регионов.

«Славная история города продолжается и в наши дни. Сегодня в Юрюзани успешно развивается малый и средний бизнес, с поддержкой области модернизируются социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, проводится газификация. Благодаря трудолюбию, таланту и энергии жителей город обновляется, становится удобным и современным»,— сказал губернатор.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал жителям Юрюзани здоровья, успехов и уверенности в своих силах.