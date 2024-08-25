Алексей Текслер поздравил жителей Верхнеуральска с 290‑летием города

Его по праву называют музеем под открытым небом

Сегодня, 25 августа, жители Верхнеуральска отмечают 290-летие города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с праздником и отметил, что Верхнеуральск — это бесценная жемчужина Южного Урала, где хранятся славные казачьи и купеческие традиции.

«Верхнеуральцы всегда отличались отвагой и трудолюбием, готовностью откликнуться на призыв Родины, включиться в решение больших государственных задач. Эти качества и сейчас помогают им достойно жить и плодотворно работать, приумножая накопленный предшествующими поколениями социальный и экономический потенциал», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер добавил, что Верхнеуральск, несмотря на солидный возраст, активно развивается, становится современным и комфортным для жизни.

Губернатор пожелал местным жителям сохранять созидательный настрой, беречь традиции и уверенно смотреть в завтрашний день.