Алексей Текслер поздравил жителей Варненского района с 100‑летием муниципалитета

Свой юбилей район встречает в хорошей форме, отметил губернатор

Сегодня, 3 августа, Варненский район в Челябинской области отмечает вековой юбилей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей и отметил, что история района ведет начало со времен первых казачьих поселений.

«С тех пор жители варненской земли выращивают хлеб, успешно развивают сельское хозяйство, торговлю и промышленность, а в случае опасности — твердо встают на защиту Родины»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что свой 100-летний юбилей Варненский район встречает в хорошей форме — с масштабными проектами по обновлению дорог, больниц, школ, коммунальной инфраструктуры, новыми инвестициями в производстве и с регулярной поддержкой области.

Глава региона пожелал варненцам крепкого здоровья, новых успехов и ярких трудовых побед.