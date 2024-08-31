Алексей Текслер поздравил жителей Сима с 265‑летием города

Это один из промышленных центров горнозаводской зоны

31 августа жители Сима отметят 265-летие города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил горожан и подчеркнул, что возведенный среди живописной природы уральских хребтов Сим сразу же стал одним из важных промышленных центров горнозаводского края.

«Его история неразрывно сплетена с судьбой градообразующего предприятия ПАО „Агрегат“, которое прошло путь от небольшого железоделательного завода до крупного производителя авиационно-технической продукции. В годы Великой Отечественной войны Сим сыграл важную роль в снабжении армии оборудованием для боевых самолетов, а сегодня здесь выпускают высокотехнологичную стратегическую продукцию для аэрокосмической отрасли страны», — рассказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, главное богатство Сима — его жители, которые во все времена проявляли трудолюбие, патриотизм и любовь к малой родине. Все эти качества и сейчас помогают им развивать город и решать любые задачи.

Глава региона пожелал жителям Сима здоровья, процветания и новых успехов.