Алексей Текслер поздравил жителей Пластовского района с 20‑летием муниципалитета

Это один из самых молодых районов на территории Челябинской области

Сегодня, 20 июля, Пластовский район отмечает 20-летие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей и отметил, что история района неразрывно связана с освоением природных богатств и становлением добывающей отрасли на Южном Урале.

«Золотые прииски еще в XIX веке дали начало городу, а в 2004 году на карте Челябинской области появился Пластовский муниципальный район. Его жители бережно хранят славные традиции предыдущих поколений и приумножают их в новом времени», — сказал губернатор.

По его словам, благодаря трудолюбию местных жителей, участию бизнеса и поддержке области район встречает свой 20-й день рождения в хорошей форме. Там активно обновляется социальная инфраструктура, создаются комфортные условия для жизни и работы, а также повышается качество городской среды.

Алексей Текслер пожелал жителям Пластовского района крепкого здоровья, новых успехов и процветания их малой родине.