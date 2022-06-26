Алексей Текслер поздравил жителей Нязепетровска с 275-летием города

Губернатор Челябинской области выразил уверенность в том, что Нязепетровск будет развиваться и дальше

Сегодня городу Нязепетровску исполняется 275 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с днем города и подчеркнул, что вся история Нязепетровска связана с промышленным освоением Южного Урала, развитием металлургии и машиностроения.

«Многие поколения заводчан формировали производственную базу города и региона, укрепляли традиции созидательного труда, преданного служения Отечеству. И сегодня Нязепетровск сохраняет свое значение в качестве важного индустриального центра, при этом уделяя внимание и другим отраслям: сельскому и лесному хозяйству, малому и среднему предпринимательству»,— отметил губернатор.

Глава региона добавил, что город расположен среди красивых лесов и рек, которые с каждым годом привлекают все больше туристов. Алексей Текслер выразил уверенность в том, что с таким экономическим и социальным потенциалом, талантливыми и отзывчивыми людьми Нязепетровск будет и дальше развиваться и становиться все более успешным.

«В юбилейный год желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых свершений и достижений!»— поздравил губернатор.

Нязепетровск возник после начала строительства в 1744 году железоделательного и чугунолитейного завода балахонским купцом Петром Осокиным на реке Нязе. Землю он арендовал у башкир Айлинской, Кара-Табынской и Катайской волостей.