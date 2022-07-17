Алексей Текслер поздравил жителей Магнитогорска с Днем города

Датой основания города металлургов считается 1929 год

Сегодня, 17 июля, жители Магнитогорска отмечают День города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил горожан и отметил, что Магнитогорск был изначально задуман и построен как город, идущий в авангарде отечественной промышленности и социальных преобразований.

«Ответственность перед страной и чувство гордости за свою миссию помогают горожанам успешно решать масштабные и сложные государственные задачи. Магнитогорский металл дал возможность стране производить в требуемых объемах станки, машины, различную технику, в том числе военную. Магнитогорцы крепили своим трудом обороноспособность страны. Здесь в буквальном смысле ковалась победа в Великой Отечественной войне, и за этот подвиг Магнитогорску было по праву присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что Магнитогорск продолжает развиваться и сегодня. Магнитогорский металлургический комбинат остается одним из крупнейших производителей стали в мире, реализует масштабные инвестпроекты, в том числе социальные и экологические. Город уверенно выходит в лидеры в сфере профессионального образования, непрерывно наращивает научный потенциал. Магнитогорцы добиваются успехов в спорте, культуре, искусстве, активно преображают мир вокруг себя, участвуют в проектах благоустройства городского пространства.

«Приближаясь к вековому рубежу, Магнитогорск заметно меняется, но сохраняет при этом свои главные черты — стальной характер, надежность, доброжелательность к людям. Желаю всем магнитогорцам новых успехов, счастья, достатка, мира и любви в семьях!»— поздравил губернатор.