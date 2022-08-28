Алексей Текслер поздравил жителей Коркино с Днем города

Рабочий поселок был преобразован в город в 1942 году

Сегодня, 28 августа, городу Коркино исполняется 80 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем города и отметил, что ранее это был горняцкий рабочий поселок, которой обрел городской статус в суровые годы Великой Отечественной войны, когда местные шахты и разрезы в три раза увеличили добычу угля для нужд фронта и тыла.

«Благодаря самоотверженному труду коркинцев молодой шахтерский город стал одним из важнейших центров угольной отрасли в стране, внес значительный вклад в Победу и послевоенное индустриальное развитие Южного Урала»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, за минувшие годы город прошел большой путь, который отмечен яркими трудовыми свершениями, достижениями в области спорта, культуры, образования и здравоохранения. Особой страницей в истории Коркино стал период диверсификации экономики и создания новых производств, не связанных с угольной промышленностью. И сегодня город успешно реализует свой мощный потенциал, растет, обновляется, и его жители уверенно строят планы на будущее.

«Желаю всем коркинцам здоровья, счастья и благополучия, а вашей малой родине — успешного развития и процветания»,— пожелал губернатор.