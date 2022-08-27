Алексей Текслер поздравил жителей Копейска с Днем города

Годом основания города считается год открытия первой угольной шахты

Сегодня, 27 августа, Копейску исполняется 115 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем города и отметил, что на протяжении многих десятилетий копейчане, добывая уголь, создавали мощную энергетическую базу для развития промышленности Челябинской области и всей страны.

«Сейчас в Копейске сложился благоприятный деловой климат, стабильно работают высокотехнологичные предприятия, строятся новые жилые микрорайоны, спортивные и социальные объекты. Во всех произошедших позитивных переменах чувствуется искренняя любовь горожан к своей малой родине, вера в достойное будущее Копейска, гордость за его легендарную трудовую историю»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал жителям Копейска крепкого здоровья, счастья и новых успехов.

Копейск был основан на месте поселка Тугайкуль. В 1832 году на территории современного города были открыты первые залежи угля Челябинского угольного бассейна на реке Миасс. Вскоре шахты и поселки начали называться Челябинскими копями, был образован рабочий поселок. Годом основания города принято считать 1907 год, когда на его территории открылась первая угольная шахта «Екатерина». В июне 1933 года рабочий поселок был преобразован в город Копейск.