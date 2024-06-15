Алексей Текслер поздравил жителей Кизильского района со столетием муниципалитета

В районе создаются все условия для комфортной жизни

Сегодня, 15 июня, жители Кизильского района Челябинской области отметят столетие муниципалитета. Губернатор Алексей Текслер поздравил местных жителей и отметил, что вековая история района — это летопись казачьих побед и больших трудовых свершений.

«И в наши дни жители района успешно развивают сельское хозяйство и малый бизнес, трудятся на производстве и в социальной сфере, покоряют спортивные и творческие вершины. С поддержкой области муниципалитет обновляет инфраструктуру, улучшает качество жизни в поселениях, создает все условия, чтобы здесь оставалась молодежь», — рассказал губернатор.

Он выразил уверенность в том, что с таким подходом, крепкими традициями и мощным кадровым потенциалом Кизильский район ждет дальнейшее динамичное развитие.

Алексей Текслер пожелал местным жителям в юбилейный год крепкого здоровья, счастья и благополучия.