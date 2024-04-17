Алексей Текслер поздравил жителей Карталов с 80‑летием города

Это крупный железнодорожный узел, который связывает Россию с Казахстаном

Сегодня, 17 апреля, городу Карталы в Челябинской области исполняется 80 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с юбилеем малой родины и отметил, что Карталам с самого возникновения было суждено стать одним из важнейших центров Южно-Уральской железнодорожной магистрали и играть ключевую роль в транспортной логистике.

«В годы Великой Отечественной войны карталинские железнодорожники и горняки внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, обеспечив бесперебойную работу Магнитогорского металлургического комбината. Весомые заслуги тружеников тыла стали главным основанием для того, чтобы в апреле 1944 года рабочий поселок Карталы получил статус города», — сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, сегодня Карталы — это не только крупный железнодорожный узел, но и центр большого сельскохозяйственного района. И благодаря таланту и трудолюбию местных жителей город развивается и разрастается.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал карталинцам крепкого здоровья, согласия в семьях и процветания малой родине.

Поселок Карталы возник еще в 1914 году в ходе строительства Троицко-Орской железной дороги. 17 апреля 1944 года Карталы получили статус города районного подчинения. С 1963 года это город областного подчинения и районного центра.