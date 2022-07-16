Алексей Текслер поздравил жителей Карабаша с 200-летием города

На сегодняшний день Карабаш остается одним из опорных промышленных центров Южного Урала

Сегодня, 16 июля, Карабашу исполняется 200 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил горожан с праздником и отметил, что многие поколения жителей Карабаша развивали традиции отечественной металлургии, укрепляли экономическую мощь и умножали социальный капитал города и региона.

«Сегодня Карабаш остается одним из опорных промышленных центров Южного Урала и вместе с тем служит уникальным примером переосмысления индустриального наследия в современных условиях. На первый план выходят идеи социального партнерства, экологической ответственности, содружества и гармоничного развития города и производства. Уверен, что этот путь приведет Карабаш к дальнейшему процветанию и обеспечит комфортную, благополучную жизнь горожан»,— сказал губернатор.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал жителям города счастья, новых свершений и благополучия.

Датой основания города считается 1822 год, когда в пойме таежной реки Сак-Элга были открыты золотоносные россыпи и на берегу заводчик Зотов образовал выселок, где «мыли золото». Через 15 лет в городе построили и запустили первый медный завод.