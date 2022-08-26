Алексей Текслер поздравил жителей Фершампенуаза с днем рождения села

Населенный пункт был основан еще в XIX веке

Сегодня, 26 августа, селу Фершампенуаз исполняется 180 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с праздником и отметил, что казачье поселение, получившее свое название в память о блестящей победе российского воинства над армией Наполеона, по праву гордится своей богатой и славной историей и уникальными национальными и культурными традициями предков — казаков-нагайбаков.

«Сегодня Фершампенуаз — центр одного из ключевых сельских районов Южного Урала. Здесь набирают силу аграрное и перерабатывающее производство, малый и средний бизнес. С поддержкой области идет большая работа по благоустройству сельского поселения, строительству и ремонту дорог, социальных, культурных и спортивных объектов»,— рассказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что Фершампенуаз с каждым годом становится комфортнее для жизни, работы и отдыха, и все это благодаря таланту и энергии местных жителей.

Глава региона пожелал сельчанам мира в семьях, достатка и процветания малой родине.

Село Фершампенуаз было основано в 1842 году, через 30 лет после окончания Отечественной войны 1812 года. Тогда император Николай I издал указ построить на границе сеть крепостей, которые будут заселены казаками-нагайбаками. Свое название село получило в связи с победой в сражении во французском Фер-Шампенуазе объединенными войсками России, Германии и Австрии над армией Наполеона.