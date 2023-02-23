Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем защитника Отечества

Название праздника за всю его историю меняли несколько раз

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех, кто выполняет воинский и служебный долг в армии и на флоте, решает боевые задачи в зоне специальной военной операции и в других «горячих точках», а также тех, кто охраняет государственную границу и служит в органах госбезопасности и правопорядка.

«Это праздник сильных и мужественных людей, для которых мир и независимость Родины стали главным смыслом жизни. Каждый из них сделал осознанный выбор, в основе которого — служение народу и государству. И, даже рискуя жизнью, каждый защитник Родины четко знает, что сражается за свою страну, оберегая мир и покой сограждан», — отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, Южный Урал всеми силами поддерживает наших защитников и их семьи, помогает воинским подразделениям, обеспечивает армию и флот вооружением, боеприпасами, специальным оборудованием. Алексей Текслер выразил уверенность в том, что вместе страна выдержит все испытания и добьется победы.

Также глава региона поздравил ветеранов войн и воинской службы, подвиги которых являются примером для подражания и символами мужества и патриотизма.