Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем волонтера

Он отметил вклад добровольцев в помощь бойцам СВО и их семьям

Сегодня, 5 декабря, в России отмечается День волонтера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил добровольцев, которых на Южном Урале десятки тысяч, и отметил, что именно волонтеры одними из первых начали помогать бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«День волонтера объединяет десятки тысяч южноуральцев, которые по зову сердца спешат на помощь людям, опекают пенсионеров и детей-сирот, сопровождают крупные культурные и спортивные мероприятия, принимают участие в субботниках и благоустройстве наших городов и поселков, организуют экологические акции. Именно волонтеры одними из первых начали помогать тем, кто находится в зоне СВО»,— напомнил Алексей Текслер.

По его словам, добровольцы регулярно собирают и отправляют в Донбасс гуманитарные грузы и работают с семьями бойцов.

Правительство Челябинской области, со своей стороны, поддерживает успешные практики волонтеров и развивает добровольческое движение, в том числе через систему грантов.

Алексей Текслер поблагодарил волонтеров за их энтузиазм и милосердие, бескорыстное служение обществу и на благо соотечественников. Глава региона пожелал им успехов в добрых делах, созидательной энергии и крепкого здоровья.

День волонтера в России ежегодно отмечается 5 декабря с 2017 года.