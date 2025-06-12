Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем России

Южный Урал издавна является опорным краем страны

Сегодня, 12 июня, Челябинская область отмечает День России. В праздничный день губернатор Алексей Текслер напомнил, что любовь к Отчизне, уважение к своим корням и единство народа остаются серьезным преимуществом перед лицом любой угрозы.

«Мы помним бесценные уроки героического прошлого и вместе отстаиваем мир и свободу Родины. Об этом убедительно говорят подвиги наших бойцов в зоне СВО. Мы верим, что сила духа, мужество, патриотизм и неоспоримая правда обязательно приведут нашу страну к победе»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что Южный Урал является стратегически важным российским регионом. Челябинской области удается поддерживать армию, развивать экономику, обеспечивать стабильность рынка труда, беречь культурное наследие и многое другое.

«Только от нас самих зависят благополучие и процветание Родины, каждой семьи»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил южноуральцев за любовь к Отечеству и созидательный труд.

Челябинская область масштабно отметит День России — концертами, мастер-классами, фестивалями. А в челябинском парке «Металлург» школьники вынесут гигантский флаг.