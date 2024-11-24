Алексей Текслер поздравил женщин с Днем матери

В Челябинской области семьям уделяют особое внимание

Сегодня, 24 ноября, в России отмечается День матери. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с этим праздником и отметил, что он наполнен теплотой и душевностью, а в Год семьи имеет особое государственное значение.

«Особые слова поддержки в этот день мы говорим матерям защитников Отечества. Спасибо за отважных сыновей, за то, что своей любовью вы помогаете бойцам сохранять стойкость и мужество, даете силы и уверенность в скором возвращении домой с победой», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что материнский труд в Челябинской области в особом почете. Правительство региона уделяет большое внимание поддержке семей с детьми, улучшению демографический ситуации, а также помогает многодетным, одиноким и молодым родителям.

«Будем и дальше делать все, чтобы каждой семье на Южном Урале было комфортно жить, работать и растить детей»,— добавил глава региона.

Алексей Текслер поздравил матерей и пожелал им, чтобы дети чаще радовали своими успехами, вниманием и заботой.

Традиционно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.