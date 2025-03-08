Алексей Текслер поздравил женщин с 8 Марта

Этот праздник наполнен особыми светлыми чувствами, подчеркнул губернатор

В Международный женский день губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил прекрасную половину человечества и подчеркнул, что все самое дорогое в жизни человека связано с именем женщины: семейный уют, любовь, верность и милосердие.

«Вы вдохновляете на новые достижения, героические подвиги, благородные поступки. Во времена любых, даже самых сложных испытаний ваши добрые слова, терпение и забота служат надежной опорой и поддержкой», — отметил губернатор.

Он поблагодарил женщин за их труд и душевную щедрость, а также за участие в судьбе Челябинской области и всей страны. Особую признательность он выразил матерям и супругам героев спецоперации, которые обеспечивают крепкий семейный тыл бойцам.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал женщинам счастья, здоровья, хорошего настроения и благополучия.