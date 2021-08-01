Алексей Текслер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил, что для региона это особенный праздник

Сегодня, 1 августа, в России отмечается День железнодорожника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских сотрудников железных дорог с профессиональным праздником и отметил, что для Челябинской области это особый праздник.

«Строительство железных дорог сделало Южный Урал одним из ключевых транспортных узлов на пути из Европы в Азию, не говоря уже о мощном импульсе для экономического развития страны. Современная железная дорога — это рабочие места для тысяч южноуральцев, удобная логистика для бизнеса, постоянные заказы для наших предприятий — партнеров ОАО „Российские железные дороги“. И, что особенно важно, — железнодорожный транспорт по-прежнему остается одним из наиболее востребованных способов передвижения людей»,— сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, скоростной электропоезд «Ласточка», запущенный в ноябре 2020 года по маршруту Челябинск — Магнитогорск, стал символом нового этапа в развитии железной дороги на Южном Урале — эпохи высоких скоростей, новейших технологий, цифровых решений и отличного сервиса.

«Желаю сотрудникам российских железных дорог дальнейших успехов и профессиональных свершений, а всем ветеранам отрасли и семьям железнодорожников — счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия»,— поздравил глава Челябинской области.

Напомним, День железнодорожника традиционно отмечается в первое воскресенье августа.