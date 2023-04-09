Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечают профессиональный праздник военнослужащие Войск противовоздушной обороны. Действующих зенитчиков и ветеранов ПВО поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поблагодарив их за самоотверженный ратный труд.
«Сегодня мы как никогда понимаем, какую важную и ответственную задачу выполняют защитники неба. В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры российских войск ПВО проявляют подлинный героизм и высокое профессиональное мастерство при отражении воздушных угроз, обеспечивают надежную обороноспособность нашей страны, спасают жизни мирных людей и сослуживцев», — подчеркнул глава региона.
Алексей Текслер поблагодарил военнослужащих войск ПВО за самоотверженность и верность воинскому долгу, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.