Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником Весны и Труда

Официально отмечать его начали в 1918 году

Сегодня, 1 мая, в России и ряде других стран отмечается праздник Весны и Труда. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что этот праздник традиционно означает мир, добро, преданность выбранному делу и стремление к профессиональным вершинам.

«Южноуральские предприятия всегда были символом индустриального прорыва и ударного труда. Мы бережно храним трудовые традиции наших предков и продолжаем активно работать, чтобы Челябинская область оставалась успешной и процветающей. Мы создаем новые высокотехнологичные производства, строим и обновляем социальную инфраструктуру, возводим культурные и спортивные объекты. Уверенное развитие региона, его промышленная мощь — все это достигнуто вашим, дорогие земляки, самоотверженным трудом»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал жителям Челябинской области здоровья, благополучия, интересной и успешной работы.