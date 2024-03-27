Алексей Текслер поздравил южноуральцев со Всемирным днем театра

Это профессиональный праздник всех причастных к театральному искусству

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником всех причастных к театральному искусству и подчеркнул, что театр — это особый мир, открытый для зрителей всех возрастов.

«Театральное искусство учит лучше понимать жизнь, прививает вкус, воспитывает чувство прекрасного, приобщает к богатому духовному наследию отечественной и мировой культуры»,— отметил губернатор.

В Челябинской области немало театров и творческих коллективов, которыми Южный Урал по праву гордится. А яркие премьеры, многочисленные награды и увеличивающееся с каждым годом число зрителей и поклонников свидетельствуют о высоком мастерстве и незаурядном таланте режиссеров, артистов, художников и всех причастных.

Алексей Текслер пожелал работникам театра новых интересных проектов, вдохновения и крепкого здоровья.

Всемирный день театра учредили в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Это профессиональный праздник всех работников театра, начиная от актеров и режиссеров и заканчивая билетерами и гардеробщиками.