Алексей Текслер поздравил южноуральцев с юбилеем Великой Победы

Наши предки принесли мир ценой неимоверных усилий

Сегодня, 9 мая, жители Челябинской области празднуют 80‑летие Победы в Великой Отечественной войне. Ровно 80 лет назад отгремели последние залпы самой страшной битвы в истории человечества: наши героические предки ценой неимоверных усилий уничтожили фашизм и отстояли свободу Родины, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«С особым чувством встречают юбилей Великой Победы в наших городах трудовой доблести: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе. Четыре тяжелейших года Южный Урал снабжал фронт всем необходимым, ковал оружие Победы, отправлял своих сынов и дочерей на защиту Отечества»,— добавил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что героизм бойцов и тружеников тыла служат достойным примером участникам спецоперации, работникам оборонных предприятий и всем, кто вносит вклад в поддержку российских Вооруженных сил.

«Предшественники подарили нам мир и свободную страну, и наш священный долг — сберечь это наследие, защитить Родину от любых угроз, не дать врагу посягнуть на нашу независимость»,— заключил губернатор.

В юбилей Великой Победы Алексей Текслер пожелал ветеранам долгих лет жизни и благополучия, а всем южноуральцам — стойкости, мужества и терпения.