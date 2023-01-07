Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Рождеством Христовым

Православные отмечают один из главных церковных праздников 7 января

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Рождеством Христовым и отметил, что этот светлый праздник вселяет в сердца людей любовь и надежду.

«Сейчас нам всем как никогда нужны эти глубокие и искренние чувства, нерушимая духовная опора. Христианство дает ясные и твердые нравственные ориентиры, которые помогают преодолеть невзгоды, найти в себе силы противостоять злу, каким бы оно ни казалось сильным», — отметил губернатор.

По его словам, в день Рождества Христова всех людей объединяет вера в добро и справедливость, стремление созидать, поддерживать ближних, проявлять милосердие и сострадание, совершать достойные поступки. Алексей Текслер пожелал, чтобы это стремление руководило жителями Челябинской области во всех жизненных ситуациях, помогая сохранять мир и согласие на южноуральской многонациональной земле.