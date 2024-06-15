Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником Сабантуй

В регионе это уже давно народный праздник

Сегодня, 15 июня, отмечается Сабантуй — праздник плуга или окончания весенних полевых работ. Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев и подчеркнул, что аграрии достойно потрудились и заложили основу для будущего урожая.

«В нашей области Сабантуй стал поистине народным праздником. Он объединяет людей самых разных возрастов и национальностей — всех, кто ценит труд, уважает традиции, стремится к миру и согласию на нашей родной земле», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил аграриев и пожелал им богатого урожая и хорошей погоды. А всем южноуральцам губернатор пожелал провести Сабантуй ярко, интересно и вместе с близкими.

Сегодня областной Сабантуй пройдет неподалеку от деревни Норкино Аргаяшского района. Гостям обещают насыщенную праздничную программу со скачками, свадебными обрядами, мастер-классами, выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов и многое другое.