Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Пасхой

В этом году Светлое Воскресение Христово отмечают 24 апреля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев со светлым праздником Пасхи и отметил, что этот день наполняет сердца людей особой радостью.

«Память об искупительной жертве Христа и последующем его Воскресении дарит надежду на спасение каждому верующему, дает силы человеку для преодоления трудностей, побуждает людей быть бережнее и милосерднее друг к другу»,— сказал он.

Алексей Текслер пожелал жителям региона, чтобы стремление к добру и справедливости служили опорой в делах и помогали найти верный путь в любых жизненных обстоятельствах.

Пасха — праздник переходящий. В этом году он отмечается 24 апреля.

Минувшей ночью в Челябинск привезли частичку Благодатного огня из Иерусалима, огонь раздали всем желающим в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, где прошла торжественная Пасхальная служба.