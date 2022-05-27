Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Общероссийским днем библиотек

В Челябинской области проводится масштабная работа по модернизации этих культурных учреждений

Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских библиотекарей и отметил, что, несмотря на цифровую эпоху, библиотеки остаются важными центрами культурной жизни в городах и селах.

«Библиотеки — это особое пространство, где можно не только читать книги, но и обсуждать их, встречаться с единомышленниками, устраивать дискуссии. Сотрудники библиотек не жалеют усилий, чтобы разнообразить досуг читателей, — организуют тематические выставки, публичные лекции, мастер-классы, работают со школами и детскими садами», — отметил губернатор.

Также Алексей Текслер напомнил, что в регионе ведется непрерывная деятельность по обновлению фондов, оцифровке редких книг и созданию электронных ресурсов, которые позволяют читателям работать с документами и изданиями удаленно.

«Спасибо всем сотрудникам библиотек за масштабную работу, за творческий подход и любовь к своему делу. Желаю вам здоровья, новых успехов, вдохновения, воплощения всех замыслов и идей!» — поздравил губернатор.

Общероссийский день библиотек был установлен указом президента России Бориса Ельцина в 1995 году. Дату 27 мая приурочили ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки.