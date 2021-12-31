Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Новым годом

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья и счастья

Сегодня, 31 декабря, вся страна встретит новый 2022 год. С праздников жителей Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер.

«Мы встречаем его с добрыми надеждами, уходящий год научил нас, что все трудности преодолимы. Главное — помогать друг другу и действовать сообща. У нас многое получается вместе — посмотрите, как меняются наши города и районы, появляются новые парки, набережные, современный общественный транспорт. Мы строим дороги, школы, детские сады и стадионы, ремонтируем сельские дома культуры, боремся за олимпийские медали, добиваемся уверенного роста экономики и сохранения рабочих мест — это наша общая заслуга, всех жителей Челябинской области. Я верю, что следующий год станет для региона по-настоящему прорывным в медицине, образовании, транспортной отрасли, культуре и спорте, в экономике и социальной сфере. И очень важно, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель нашей области, я очень хочу, чтобы ничто не мешало нашим планам воплотиться в жизнь и чтобы у каждого из вас в новом году были личные достижения и победы», — поздравил южноуральцев Алексей Текслер.

Глава региона от всей души пожелал южноуральцам крепкого здоровья, мира и взаимопонимания, а также счастья.