Алексей Текслер поздравил южноуральцев с новым, 2025 годом

Он подчеркнул, что это был непростой, но интересный год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с наступающим 2025 годом. Глава региона отметил, что 2024-й был непростым, но интересным и насыщенным событиями. Он подчеркнул, что в Год семьи все жители сплотились и чувствовали себя одной семьей, причем как на региональном уровне, так и на федеральном.

«Взаимная поддержка дала нам силы выполнить масштабные государственные задачи в промышленности и сельском хозяйстве, добиться успехов в науке, спорте, культуре, во многих других сферах», — уточнил Алексей Текслер.

Он добавил, что россияне понимают истинную важность простых и вечных ценностей, таких как любовь, семья, дом, Родина. И в новый год — Год защитника Отечества — вступают, храня в сердцах многовековые традиции и ценности своего народа.

«Пусть 2025 год будет победным для России, для каждого из нас. Сообща мы способны преодолеть любые трудности. Об этом знают наши отважные воины, которые встречают праздник на боевых позициях. Знают все жители Челябинской области, которые помогают бойцам, трудятся на предприятиях, делают все, чтобы наша страна и Южный Урал становились сильнее», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он пожелал южноуральцам в новом году успехов, добра, взаимопонимания и благополучия.