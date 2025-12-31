Алексей Текслер поздравил южноуральцев с наступающим 2026 годом

2025-й жители Челябинской области прожили как одна большая семья, отметил губернатор

В уходящем году южноуральцы в очередной раз доказали, что Челябинская область является опорным краем державы, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Наши ребята героически отстаивают интересы России в ходе спецоперации, и все южноуральцы поддерживают их в едином патриотическом порыве. Эта сплоченность дает нам силы уверенно двигаться дальше, выполнять масштабные государственные задачи, добиваться новых успехов», — сказал глава региона.

Кроме того, в 2025-м в Челябинской области многое сделали для комфорта южноуральцев: отремонтировали более 700 километров дорог во всех муниципалитетах, модернизировали коммунальную инфраструктуру в рамках программы «Большой ремонт 74», открыли четыре модульных дома культуры. И это лишь малая часть выполненной работы.

А еще в этом году в Челябинской области собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур, а также картофеля.

Одним из главных событий 2025 года стало завоевание Челябинском звания культурной столицы — 2027.

Алексей Текслер пожелал, чтобы 2026 год был для каждого южноуральца и всей России победным. Для этого жители Челябинской области продолжат упорно трудиться, укреплять многовековые духовные традиции, защищать страну и воспитывать детей в духе патриотизма.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра, мира и процветания. С Новым годом!» — поздравил губернатор.