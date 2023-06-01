Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Международным днем защиты детей

Праздник отмечают уже более 70 лет

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что ребят этот день радует стартом каникул, а взрослым напоминает об ответственности за подрастающее поколение.

«Наша задача — помочь каждому ребенку раскрыть свои способности, исполнить мечты и провести счастливое детство. Мы строим и ремонтируем школы и поликлиники, детские сады, библиотеки, театры, дома творчества, создаем уютные парки и скверы, спортивные комплексы и игровые площадки — все для того, чтобы в каждом городе и поселке нашей области дети чувствовали себя комфортно и безопасно, узнавали новое, радовались жизни»,— сказал губернатор.

Он поблагодарил всех родителей, бабушек и дедушек, опекунов, попечителей, учителей, наставников — всех, кто дарит детям свое душевное тепло, помогает им вырасти добрыми, честными и достойными людьми, а также дарит им свою заботу и искреннюю любовь.

Глава региона пожелал ребятам и южноуральцам здоровья и счастливого лета.

Международный день защиты детей отмечается с 1950 года. Решение о его учреждении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в 1949 году.