Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Международным днем музеев

Праздник отмечается уже более 40 лет

Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников музеев и всех южноуральцев и отметил, что музейные экспозиции позволяют людям еще сильнее ценить историю своей страны и оценивать будущее исходя из уроков прошлого.

«Особо отмечу масштабную работу музейного сообщества по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Каждый год музеи Южного Урала организуют многочисленные выставки, проводят тематические мероприятия, которые вновь напоминают о великом народном подвиге, внушают нам чувство гордости за нашу страну и нетерпимое отношение к любым проявлениям нацизма», — сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал музейным работникам творческих находок и новых успехов, а также счастья и крепкого здоровья.

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая с 1977 года. Решение о его учреждении было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев, которая проходила в Москве и Ленинграде. Начиная с 1992 года в этот день проводятся различные мероприятия на определенную тематику.