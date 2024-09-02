Алексей Текслер поздравил южноуральцев с началом учебного года

Сегодня в школах пройдут торжественные линейки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с началом нового учебного года школьников и их родителей, студентов, педагогов и преподавателей, а также тех, кто уже давно окончил школу. Ведь, по его словам, День знаний для всех остается символом ярких открытий и широких горизонтов.

«Не сомневаюсь, что новый учебный год будет отмечен очередными успехами наших юных земляков. Челябинская область уверенно входит в пятерку регионов-лидеров по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Наши выпускники показывают стабильно высокие результаты на экзаменах, поступают в престижные вузы», — сказал губернатор.

Для того чтобы помочь ребятам реализовать свои таланты, повсеместно в Челябинской области открываются губернаторские инженерные классы, технопарки, центры цифрового образования «IT-куб». Кроме того, в Челябинске возводят межуниверситетский кампус мирового уровня.

Но главным достоянием системы образования являются педагоги и преподаватели, которые всей душой преданы выбранному делу и детям, подчеркнул Алексей Текслер.

«Желаю всем педагогам здоровья и благодарных учеников. Родителям — терпения и взаимопонимания со своими детьми. А всем, кто продолжает идти дорогой знаний, пожелаю успешной учебы и новых свершений!» — поздравил губернатор.