Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защиты детей

Праздник отмечают во всем мире на протяжении 70 лет

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что это праздник не только о радости беззаботного детства, но и о большой ответственности за будущее юного поколения.

«В нашей области действует множество проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и подростков, раскрытие их талантов и способностей, социальную помощь семьям. Мы строим новые школы и детские сады, ремонтируем библиотеки и театры, укрепляем базу здравоохранения. Все это помогает детям Южного Урала расти здоровыми и счастливыми, чувствовать себя любимыми и нужными в семье и в обществе»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что те внимание и поддержка, которые дети получают сегодня, отзовутся в будущем заботой о старшем поколении и яркими достижениями.

Губернатор пожелал детям здоровья, отличного настроения и веселых каникул.

Международный день защиты детей был учрежден в столице Франции Париже в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые праздник отметили в 1950 году.