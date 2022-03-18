Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем воссоединения Крыма с Россией

Знаковое событие произошло восемь лет назад

Ежегодно 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад произошло одно из самых знаковых и судьбоносных для нашей страны событий XXI века. Вхождение Крыма в состав РФ стало символом восстановления исторической справедливости и единства нашего народа. С этой датой южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Благодаря своей решимости и силе духа жители Республики Крым и города-героя Севастополя сумели сохранить мир и согласие на полуострове, вернуть его в родную российскую гавань. Сегодня мы вместе движемся вперед, развиваем межрегиональное сотрудничество, достойно отвечаем на новые вызовы времени, добиваемся общих значимых побед», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал всем счастья, процветания и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо нашего Отечества.

В Челябинске в пятницу, 18 марта, состоится концерт, посвященный восьмой годовщине принятия Крыма в состав Российской Федерации. Мероприятие начнется в 13:00 на главной сцене ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина.

