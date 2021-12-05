Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем волонтера

Праздник традиционно отмечается 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, в России отмечают День волонтера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских добровольцев и отметил, что на Южном Урале десятки тысяч человек с активной жизненной позицией участвуют в спасательных операциях, организации социальных проектов и вносят большой вклад в сохранение исторического наследия региона.

«Добровольческое движение на Южном Урале объединяет десятки тысяч человек с активной жизненной позицией — школьников, студентов, взрослых, среди которых немало умудренных жизнью „серебряных волонтеров“. В 2020 году волонтеры включились в общую борьбу с новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии добровольцы регулярно привозят продукты и лекарства на дом находящимся на самоизоляции пенсионерам и маломобильным людям, помогают в пунктах вакцинации, отвечают звонящим на „горячую линию“»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил волонтеров за их доброту, сострадание и милосердие и пожелал неиссякаемой созидательной энергии, здоровья и успехов в полезных делах.

Дата празднования Дня волонтера установлена указом президента России от 27 ноября 2017 года.